Ampute Genç Milliler Akyazı’da kampta

​​​​​​​Ampute Genç Milli Futbol Takımı kamp için Akyazı’ya geldi. KYK yurdunda kampta olan Genç Milli Takım bir taraftan idman yaparken, diğer taraftan da idmandan fırsat buldukça çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor.

Ampute Genç Milli Futbol Takımı kamp için Akyazı’ya geldi. KYK yurdunda kampta olan Genç Milli Takım bir taraftan idman yaparken, diğer taraftan da idmandan fırsat buldukça çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor.

14 Temmuz tarihinde geldikleri Akyazı’dan 26 Temmuz günü ayrılacak olan Ampute Genç Milli takımı 25 ve 26 Temmuz günlerinde de İstanbul’da Polonya Ampute Genç Milli takımı ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Türkiye Bedensel Engellilik Spor Federasyonuna bağlı olan ve baş Antrenörlüğünü Murat Bahar’ın yaptığı Ampute Genç Milli Takımının kampında 23 futbolcu ve 9’da yönetici ve çalışanı bulunuyor.

12 gündür Akyazı’da kamp yapmakta olan Ampute Genç Milli takımının 13-24 Ağustos tarihlerinde tekrar Akyazı’da kamp yapacağı da öğrenildi.

Kamp yöneticisi Osman Bozanlı kampın çok yararlı geçtiğini söyledi ve Akyazılıların bize gösterdikleri yakın ilgi ve alaka için herkese teşekkür ediyoruz diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü “ Ampute genç milli takımı olarak bizim amacımız A takımımıza oyuncu hazırlamak ve vermektir. Şu ana kadar takımımızdan 7 futbolcu A takımımıza alınmış durumdadır. Bu da bizleri son derece mutlu etmiştir.”

Ampute Genç Milli takımının kamp yaptığı 12 günlük süre içinde sabah kahvaltıları Akyazı’nın en büyük fabrikalarından biri olan ve spora ve sporcuya yaptığı desteklerle ismi gönüllere yazılan ASAŞ tarafında, öğle ve Akşam yemeklerinin de Akyazı belediyesi tarafından verildiğini söyleyen kamp yöneticisi Osman Bozanlı, her iki kurumun başkan ve yöneticilerine, ayrıca geçtiğimiz gün bize mangal keyfi yaptıran Akyazılı iş insanı Serkan Atilla’ya şükranlarını sunduklarını söyledi.

Akyazı Suni Çim sahasında da Jandarmayla yaptığı dostluk maçı da bol gollü geçti ve 7-7 beraberlikle sonuçlandı.

Ampute Genç Milli takımı futbolcuları ve yöneticileri kamp yaptıkları süre içinde Valilik, Kaymakamlık, Akyazı belediye başkanlığı, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve ASAŞ’ı ziyaret ettiler.