Allah'ını seven ormanlarımızı korusun  

​​​​​​​Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ve Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı son günlerde Ülkemiz genelinde çıkan ve içimizi yakan yangınlarla ilgili ortak bir

Akyazı Kuzuluk Şose Mahalle Muhtarı Nail Ünlütürk ve Orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı son günlerde Ülkemiz genelinde çıkan ve içimizi yakan yangınlarla ilgili ortak bir açıklama yaptılar.

Sosyal Medya hesabından yapılan ve “Önemli Uyarı” başlığı taşıyan açıklamada Muhtar Ünlütürk ve Çakmakçı şunları yazdı “ Bunca Devlet Kurumların ve bizim yaptığımız uyarılara rağmen ormanlarımızda, çalılık ve bahçelerimizde ateş yakıldığını görüyor ve duyuyoruz. Galiba bizler işin ciddiyetini ya biz anlatamıyoruz, ya da sizler anlamak istemiyorsunuz. Vatanınızı, Milletinizi, Devletinizi ve tüm canlıları ve de çevrenizi seviyorsanız yangın çıkaracak bir davranışın içinde olmayınız. Değerli Mahalle sakinlerimiz; Bir kez daha tekrarlamak istiyoruz ki, aşırı sıcaklar nedeniyle ortalık barut gibi. Kesinlikle bağda, bahçede, tarlada, fındıklıkta, anız, ot, dal, çalı Vs. yakmayalım. Ateş yakmayı bırak sigara izmaritini dahi söndürmeden gelişigüzel sağa sola atmayalım. Yangınlara ve mağduriyetlere sebep olacak konulardan sakınalım. “