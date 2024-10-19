AKYAZISPOR’A KALECİ TRANSFERİ

Bu yıl yaptığı transferlerle şampiyonluk hedefleyen Sakarya süper amatör A gurubunda mücadele eden ekiplerimizden As Akyazıspor transferin son günlerinde

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Bu yıl yaptığı transferlerle şampiyonluk hedefleyen Sakarya süper amatör A gurubunda mücadele eden ekiplerimizden As Akyazıspor transferin son günlerinde eksik olan kaleci bölgesine önemli transfer yaparak kalesini güçlendirdi.

Ekibimiz Sakarya amatörünün en tecrübeli ve kaliteli kalecilerinden son olarak Pamukovaspor forması giyen 33 yaşındaki Uğur Er’i transfer ederken, Çaybaşı Bekirspor'dan gelecek vaat eden genç yetenek 19 yaşındaki Halis Cansevindiren ile de anlaşmaya vardı.