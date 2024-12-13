Akyazılıların gururu iki karateci Milli Takım kampına davet edildi.

​​​​​​​Akyazılıların gururu olan ve katıldıkları her turnuvadan madalya ile dönen Sare Kaya ve Ayşen Saner Uluslararası Boğaziçi karate turnuvası için milli takıma davet edildiler.

Akyazılıların gururu olan ve katıldıkları her turnuvadan madalya ile dönen Sare Kaya ve Ayşen Saner Uluslararası Boğaziçi karate turnuvası için milli takıma davet edildiler.

Bozbeyi spor kulübü sporcuları olan Kaya ve Saner’in milli takıma davet edilmeleri hem arkadaşları, hem teknik heyeti ve hem de sporseveri memnun ve mutlu etti.

Akyazılı sporseverler her iki sporcunun birçok başarıya imza attıklarını söyleyerek İstanbul’da yapılacak olan 34. Uluslararası Karate şampiyonasında kilolarında mutlaka kürsüye çıkacaklarına inandıklarını söylediler ve sporculara başarı dileklerini gönderdiler.