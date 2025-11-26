Akyazılı Muhtarlar Gap gezisinde

​​​​​​​Akyazı Mahalle Muhtarları 4 günlük GAP gezisine çıktılar. Diyarbakır, Mardin, Şanlı Urfa ve Gaziantep gezisine çıkan Akyazılı Muhtarlar

Akyazı Mahalle Muhtarları 4 günlük GAP gezisine çıktılar. Diyarbakır, Mardin, Şanlı Urfa ve Gaziantep gezisine çıkan Akyazılı Muhtarlar gezi sonrası Akyazı’ya geri döndüler.

Muhtarlar Derneğinin daveti ile geziye çıkan Akyazılı Muhtarlar 4 günlük gezi esnasında 4 şehri ve görülmesi gereken yerlerini gezip geri döndüler.

Muhtarlar gezinin ilk gününde adı efsaneye çıkmış olan ve Diyarbakır’da da çok sevilen ve sayılan Hendekli Emniyet Müdürü Gaffar Özkan’ın da öldüğü şehit olduğu yerde ziyaret ettiler ve dua okudular.