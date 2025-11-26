Akyazılı Berberlere saç kesim kursu

​​​​​​​Akyazı Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz’in öncülüğünde Akyazı’da berberlik yapan esnafla kalfalarına saç kesim konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Kesim Teknikerleri Alican Bulut, Cemal Süpürgeci ve Faruk Kocabay tarafından verilen saç kesimle ilgili bilgilendirmede Temel ve İleri düzey kesim becerileri kazandırmayı hedefleyen profesyonel bir program Akyazılı berberlere ve kalfalarına verildi. Uzman Eğitmenler eğitim süresi boyunca farklı saç tiplerine ve stillerine uygun kesim teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı ve gösterildi.

Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, mesleki yeterliliklerini arttırma trendleri yakından takip etme ve sektörde fark yaratmaya yönelik olduğunu açıkladı.

Kursun s onunda katılımcıları belgeleri takdim edilirken, uzman eğitmenlere de Oda tarafından hazırlatılan Plaketleri verildi.