Akyazılı başkanlar ziyaret turunda

​​​​​​​Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı Oda başkanları Türk Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle topluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Emniyet

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan SESOB’a bağlı Oda başkanları Türk Polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle topluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Emniyet Müdürü Güven Alanı makamında ziyaret ettiler ve kuruluş yıldönümlerini kutladılar.

Emniyet Müdürü Güven Alan Oda başkanlarının yaptığı tebrik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyaret için Oda başkanlarına teşekkür etti.

Oda başkanları da Milletimizin göz bebeği Polislerimizin kuruluş yıldönümlerini kutlamak için İlçe Emniyet Müdürümüzü ziyaret ettik dediler.

Öten yandan Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) yeni başkanı Sadi Ömercikoğlu da iade-i ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kızılay Akyazı Şubesi ATSO başkanı Sadi Ömercikoğlu ve Yönetim Kurulu başkan vekili Ali Gezer’in yeni rotası oldu.

Ziyarette konuşan Sadi Ömercikoğlu, Kızılay Akyazı Şubesinin başarılı çalışmalarını dikkatli bir şekilde takip ettiklerini ve başkan ile yönetimini elde ettikleri bu başarılarından dolayı tebrik ettiklerini söyledi ve bu ziyaretimiz iade-i bir ziyarettir açıklaması yaptı.

Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da yapılan ziyarettin duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve her iki başkana da Kızılay’ın tarihçesini yazan birer kitap hediye etti.