Akyazı’da Protokollü samuray arısı salınımı yapıldı

​​​​​​​Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Akyazı’da protokolünde katıldığı bir törenle Küçücek Mahallesinde fındık bahçelerine 11 bin adet samuray arısı salınımı gerçekleştirildi.

Kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Akyazı’da protokolünde katıldığı bir törenle Küçücek Mahallesinde fındık bahçelerine 11 bin adet samuray arısı salınımı gerçekleştirildi.

Düzenlenen salınım törenine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, İl Tarım Müdürü Bilal Soykan, Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar ve Akademisyenler katıldı.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan gerçekleştirdiğimiz bu törende kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında fındık bahçelerine 11 bin adet samuray arısının salınımını gerçekleştirdik. Bahse konu zararlı ile mücadele amacıyla her dönemin farklı mücadele yöntemleriyle populasyonu kontrol altına alma adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız bundan sonrada aralıksız bir şekilde devam edecektir dedi.

Resimler Watsaptan geliyor.