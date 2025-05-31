Akyazı’da kurban kesim yerleri netleşiyor

Kaymakamlığın talimatı ile kurulan ve ilk toplantısını Müftülükte gerçekleştiren ve Akyazı Belediyesi, Tarım Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Müftülükten birer

Kurban bayramına az bir zaman kala Akyazı’da kurban kesim yerleri de netleşmeye başladı.

Kaymakamlığın talimatı ile kurulan ve ilk toplantısını Müftülükte gerçekleştiren ve Akyazı Belediyesi, Tarım Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Müftülükten birer temsilciden oluşan kurban kesim yerleri belirleme komitesi çalışmalarına başladı.

İlçe Tarım Müdürlüğünü Veteriner Hekim Yasemin Yıldız Bektaş, Veteriner sağlık teknisyeni Mehmet Sofuoğlu, Belediyeyi Engin Eroğlu, Müftülüğü Bahtiyar Kabataş, Sağlık Müdürlüğünü de Adalet Peker ve Burhan Donat kurban kesim komitesinde temsil edecekler.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan şu ana kadar 60 müracaatın olduğunu, sayının kurban bayramına kadar artmasını beklediklerini söyledi ve komite olarak önceliğimiz müracaat edenlerin kurban kesecekleri yerleri görmek, komite üyeleri tarafından gördüğümüz yerleri puanlamak olacaktır. 70 puan en alt puandır. Altında puan alanların müracaatları kabul edilmeyecektir dedi ve kurban kesim yerlerinde aradıkları kriterleri de şöyle sıraladı;

1- Zeminde su ve kan birikmemesi, kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda olması.

2- Yeteri kadar ışıklandırma ve havalandırma imkanının olması.

3- Kurban kestirmek için bir araya gelmiş olan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek lavabo, abdest alma ve mescit gibi sosyal mekanların uygun olması.

4- Kesim artığı ve insan tüketimine uygun olmayan ve hijyen kurallarına riayet edilmesi.