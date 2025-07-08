Akyazı nihayet Cildiye Uzan Doktoruna kavuştu

​​​​​​​Akyazı’ya atanan Dr. Merve Ekren Öztürk göreve başladı Akyazılıların 8 yıldan beri beklediği Cildiye (Dermatoloji) Uzman hekimine kavuştu.

Akyazı’ya atanan Dr. Merve Ekren Öztürk göreve başladı

Akyazılıların 8 yıldan beri beklediği Cildiye (Dermatoloji) Uzman hekimine kavuştu.

Atandığı hastaneye gelen Dr. Merve Ekren Öztürk, ilk olarak başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar’la, Hastane İdaresi ve Meslektaşları ile tanıştıktan sonra görevine başladı.

Eşinin de Sakarya Eğitim ve Adaştırma Hastanesinde Kulak Burun v e Boğaz Uzman hekimi olarak çalıştığı öğrenilen Akyazı’nın çiçeği burnunda Cildiye Uzmanı Dr. Merve Ekren Öztürk Akyazı’ya Ankara Etlik Şehir Hastanesinden geldi.

Yıllardan beri Cildiye Uzmanı olmadığından şikayet eden Akyazılılar, Dr. Merve Ekren Öztürk’ün Devlet Hastanesine atanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı ve kendisine hoş geldiniz mesajı yolladı.

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’da “Merve hanımın hastanemize atanması, Akyazı’ya gelerek görevine başlamış olması hepimizi memnun etti. Uzun zamandan beri mevcut olan eksiklik bu atamayla giderilmiştir. Doktorumuz Merve hanıma bende Akyazılılar gibi “HOŞ gelmiş diyor ve kendisine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” açıklaması yaptı.