AKYAZI KURBAN BAYRAMINI ARİFE GÜNÜ KUTLADI

​​​​​​​Akyazı’da Kaymakamlık tarafından düzenlenen dini bayramlardan kurban bayramı Akyazı tarihinde ilk defa bayramdan bir gün önce Arife günü kutlandı.

Akyazı’da Kaymakamlık tarafından düzenlenen dini bayramlardan kurban bayramı Akyazı tarihinde ilk defa bayramdan bir gün önce Arife günü kutlandı.

Bu yıla kadar bayramların 1. Günü kutlanmakta olan kurban bayramının neden bir önce kutlandığı merak konusu olurken bu yılki kutlamaya her yıl olduğu gibi ilgi büyük oldu.

Cevat Ayhan Kubbeli yeni Cami yanındaki Alparslan Türkeş tesislerinde yapılan kutlamaya Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Bilal Soykan başta olmak üzere Siyasi Partilerin Başkan ve üyeleri, Sivil toplum kuruluşlarının başkan ve üyeleri, Oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Muhtarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Kutlama töreninde Kaymakam Mustafa İkbal Eşki ve Belediye Başkanı Bilal Soykan birer konuşma yaparak Akyazılıların bayramlarını kutladılar.

Başkan Bilal Soykan’ın dondurama ve çay ikramının ardından dua Din görevlisi Nurullah Dindar Hoca tarafından yapıldı.

Tesislerdeki kutlama töreninin ardından Protokol Devlet Hastanesine giderek buradaki nöbetçi personel ve hastaları ziyaret ettiler ve bayramlarını kutladılar.