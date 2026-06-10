AKYAZI KONURALP ANADOLU LİSESİNDE MUHTEŞEM MEZUNİYET TÖRENİ

​​​​​​​Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri düzenlenen muhteşem etkinlikle okullarına veda ettiler.

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri düzenlenen muhteşem etkinlikle okullarına veda ettiler.

Okulun öğretmenlerinden Ufkun Duyulmuş’un mükemmel sunumu ile gerçekleşen mezuniyet töreni tam anlamıyla muhteşem oldu.

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan 12. sınıf öğrencileri için görkemli bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan mezuniyet törenine Öğrencilerin uzun ve emek dolu eğitim yolculuğunu taçlandıran törene okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Okul Müdürü Kerem Çimşit, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca gösterdikleri azim ve gayretten dolayı kendilerini tebrik ederek, yaklaşan üniversite sınavında ve bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Çimşit, öğrencilerin okulda edindikleri bilgi ve değerlerin hayatları boyunca kendilerine rehber olacağını vurguladı.

Mezuniyet sevincinin yaşandığı programa Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Daha sonra derece alan öğrenciler 4.den başlayarak teker teker sahneye alındı. Okul birincisi 12- A sınıfından Melike Şahin,2. 12-B Sınıfından Sude Taş, 3. 12-A Sınıfından Şeyma Saraçoğlu ve 4.12-F sınıfından Ayşegül Balta plaketlerini aldılar. Okul Birincisi Melike Şahin konuşmasını yaparak kütüğe birincilik plaketini çaktı.

Derece alan öğrenciler daha sonra mezuniyet pastasını kestiler.

Törende daha sonra da sınıflar sınıf öğretmenleri ile birlikte sıra ile sahneye alınarak diplomalarını aldılar.

Mezuniyet belgelerinin verilmesi, öğrenci ve öğretmen konuşmalarıyla devam eden programın en anlamlı anı ise kep atma töreni oldu. Yıllar boyunca aynı sıraları paylaşan öğrenciler, hem ayrılığın hüznünü hem de yeni başlangıçların heyecanını bir arada yaşadı. Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona eren törende duygu dolu anlar yaşanırken, mezun olan gençler geleceğe umutla uğurlandı.

Törende ayrıca okuldaki görev süreleri sona eren ve başka görevlere atanacak olan Müdür Yardımcıları Yaşar Kılıç ve Metin Yılmaz’a okula verdikleri hizmetler anısına birer teşekkür plaketi verdiler.

Kep atma eyleminin ardından arkadaşları ile son defa vedalaşan öğrenciler geç vakitlere kadar müzik eşliğinde doyasıya eğlenme şansı buldular.