Akyazı Kızılay’ı 2024 yılında Önemli hizmetlere imza attı.

​​​​​​​Akyazı Kızılay’ı geçmiş yıllarda olduğu GBİ 2024 yılında da başarılı çalışmalar yaptı ve önemli hizmetlere imzasını atmayı bildi.

Akyazı Kızılay’ı geçmiş yıllarda olduğu GBİ 2024 yılında da başarılı çalışmalar yaptı ve önemli hizmetlere imzasını atmayı bildi.

Akyazı Kızılay’ı 2024 yılında Avrupa Birliği Kızılay Kart programı kapsamında Akyazı’da 184 haneye ve bu hanelerde yaşayan bin 153 kişi için gönderilen 10 milyon 522 bin 800 lirayı hak sahiplerine ulaştırdı.

Yine 2024 yılı içinde bin 280 hane, 55 eğitim kurumu ziyareti, 3 bin 500 kişiye gıda yardımı, 486 kişiye kişi başı 2 bin lira olmak üzere 486 kişiye ramazan yardımı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış Vakfına 4 milyon 990 bin liralık giysi yardımı, Gazze’ye bir milyon 250 bin lira nakdi, 166 adet kurban bağışı, deprem bölgelerine 15 adet adak, bir milyon 100 bin lira nakdi bağış, Afrika da su kuyusu açılmasında kullanılmak üzere 40 bin lira nakdi yardımda bulundu. Ayrıca, yine 2024 yılı içinde 3050 Ünite kan bağışında bulundu. Böylece kan bağışı konusunda birinciliği kimseye bırakmadı.

Bu arada başkan Birincioğlu, Suriye’den Akyazı’ya gelen ve bin 296 hanede yaşayan 9 bin 986 Suriye vatandaşından 8 bin 803’nün geriye gittiklerini şu an itibarıyla Akyazı’da 184 hanede bin 153 Suriyelinin kaldığını da açıkladı.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, temsilcilikten şubeye dönüşmemizden sonra Kızılay Akyazı olarak daha etkin çalışmalara imza atmaya başladıklarını söyledi ve özellikle kan bağışı konusunda geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Marmara birinciliğini kimseye kaptırmadıklarını ifade etti, gerek ayni ve maddi destek sağlayan, gerekse kan bağışında bulunarak hayat kurtaran Akyazılılara ve özellikle Akyazı’da görev yapan ve kendilerini destekleyen basına teşekkür etti.