AKYAZI KARAÇALILIK İLKOKULU'NDA 4. GELENEKSEL KÖFTE ŞENLİĞİ

​​​​​​​Akyazı Karaçalılk İlkokulu okul aile birliği ve Karaçalılık Muhtarlığı tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan köfte şenliği okul bahçesinde öğrenciler,

Akyazı Karaçalılk İlkokulu okul aile birliği ve Karaçalılık Muhtarlığı tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan köfte şenliği okul bahçesinde öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Akyazı Karaçalılık Muhtarı Hakan Özkan, ''Her yıl geleneksel olarak yapılan Karaçalılık İlkokulu Köfte şenliğimiz bu yıl da 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Şenliğimizin en önemli gayesi okul, öğrenci, öğretmen ve velilerin bir araya gelip kaynaşmasıdır. Çok şükür bu yıl da bu lezzeti hep birlikte tattık. Katkı veren, katılım sağlayan herkese teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.