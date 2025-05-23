AKYAZI İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN “BÜTÜN İMKANLARIMIZI GENÇLERİMİZE KULLANIYORUZ”

​​​​​​​Akyazı Gençlik ve Spor Müdürü Adem Kasım Altun ve Müdürlük çalışanları, açılışı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinde birlikte

Akyazı Gençlik ve Spor Müdürü Adem Kasım Altun ve Müdürlük çalışanları, açılışı Cumhurbaşkanı tarafından yapılan Recep Tayyip Erdoğan spor kompleksinde birlikte verdikleri sabah kahvaltısında İlçede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldiler.

Kahvaltı sonrası açıklama yapan Müdür Altun “ Spor Müdürlüğü olarak bütün imkanlarımızı gençlerimiz için kullanıyoruz. Bütün gayretimiz ve çalışmalarımız onlar için” dedi ve katılım gösteren gazetecilere teşekkür etti.

Davete katılan gazeteciler adına duayen gazetecilerden Kenan Certel konuştu. Certel İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kuruluşundan itibaren ilk kez Akyazı’da görev yapan basın mensupları ile bir araya geldiğini söyledi ve bu bir araya gelişi gerçekleştiren İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Kasım Altun ve yardımcısı Recep Kodalak başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür etti ve başarılı çalışmalarından ötürü de tebrik etti.

Konuşmaların tamamlanmasından sonra İlçe Spor Müdürü ve diğer çalışanlar davetlerine katılan basın mensuplarını spor kompleksini gezdirdiler ve sorularına cevaplar verdiler.

Yapılan davet geziden sonra birlikte kahve içimi ile son buldu.

Dev tesiste yok yok

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Akyazı belediyesinin ortak protokolü ile yapımı tamamlanan ve açılışı da Cumhurbaşkanına yaptırılan ve açılışı yapılır yapılmaz da hizmet vermeye başlayan Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksi ve içinde yok yok.

İçinde barındırdığı Gençlik Merkezinin dışında spor, eğitim, kültür ve sosyal gelişime ışık tutan beceri kursları ile bu kompleks kısa zamanda Akyazılıların yıldızı haline geldi ve her gün yüzlerce çocuk, genç, yaşlı bu tesislerden yararlanmaya başladı.

Hizmete sunulan devasa tesisten yararlanmaya başlayan Akyazılılar, dev spor kompleksinin sadece bir yapıdan ibaret olmadığı aynı zamanda eğitim, kültür ve sosyal gelişiminde kalbinin attığı bir yer olma özelliğini taşıdığına dikkat çekerek, bu tesisimiz bizim için adeta bir yaşam merkezi olma özelliği taşıyor diyorlar.

İçinde Gençlik Merkezide var

2025 Ocak ayından itibaren faaliyete geçen Gençlik Merkezini “Hayallerin gerçeğe dönüştüğü” yer olarak değerlendiren Akyazılılar, burada gençlerin kendilerini keşfettikleri, değer kazandıkları ve hayallerini gerçekleştirdikleri bir buluşma noktası olarak görüyor.

Gençlik Merkezinde dil eğitiminden sanata, değerler eğitiminden teknolojiye, dini ilimlerden kişisel gelişime kadar birçok alanda hizmet veriyor olması da yine Akyazılıların mutlu eden hususlar ve çalışmalar oluyor.

Kompleksin içinde neler var

Hizmete sokulan spor kompleksinin içinde has oda, kitap kafe, müzik sınıfları, bilgisayar labaratuvarları, çok amaçlı salonlar, Akıl zeka oyunlarının oynandığı odalar, proje sınıfı, çalışma alanları, güzel sanatlar atölyesi, değerler eğitimi atölyesi, dil eğitimleri atölyesi, inovasyon atölyesi mevcut. Bütün bunlar gençlerin daha donanımlı, üretken ve öz güvenli bireyler olarak yetişmelerine destek oluyor.

Gençler için kamplar yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yaz ve kış gençlik kampları bu yılda gençleri doğayla, sporla ve kardeşlikle buluşturmayı hazırlanıyorlar. Yetkililer, bu tür kamplara gitmek isteyen gençlerin e-devlet üzerinden ya da doğrudan Gençlik Merkezine müracaat yapmaları gerektiğini belirtiyorlar.

Yeni Adres; Spor Kompleksi

Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksinde yok yok dedik ya. İşte içinde olanlar; Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü, Cevat Ayhan spor salonu, Eren Bülbül tenis kortu, Yaşar Yazıcı yarı olimpik yüzme havuzu, Çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları. Her yaş grubunun yararlanacağı alanlar sadece birer tesis değil aynı zamanda birer yaşam alanı, birer umut köprüsü olarak öne çıkıyor.

Geleceğe spor kültürü

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çatısı altında yüzme, step, aerobik, basketbol, güreş, hokey, atletizm, bocce, masa tenisi, satranç, voleybol, 3x3 basketbol, taekvando, karate, kick boks gibi birçok branşta ücret olarak spor hizmetleri sunuluyor. Geleneksel çocuk oyunları ile kültürel miras da yaşatılarak genç kuşaklara aktarılıyor.

Bu kompleks bir nesli geleceğe taşıyor

Aynı çatı altında birleşen İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi Müdürlükleri’nin amaçları aynı. Şöyle ki, gençlerin çok yönlü gelişimini desteklemek, zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, değerlerine bağlı sorumluluk sahibi ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek ortak amaçları.

Akyazı’da hayata geçen ve Gençlik Spor Müdürlüğünün 60 Gençlik Merkezi Müdürlüğünün de 9 olmak üzere toplamda 69 personeli ile bu merkez, yalnız bugünün değil, yarının da umudu, inancı ve de güvencesi olmaya devam edecek.