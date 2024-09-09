AKYAZI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HASAN CAN’IN YENİ ÖĞRETİM YILI MESAJI

​​​​​​​2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısı ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can bir mesaj yayınladı. Mesaj aynen şöyle:

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısı ile Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can bir mesaj yayınladı. Mesaj aynen şöyle:

Değerli Meslektaşlarım, Velilerimiz ve Öğrencilerimiz,

Geleceğimizin en değerli parçaları olan öğrencilerimizin okullarına kavuştuğu, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluştuğu yeni bir eğitim öğretim yılına 1284 öğretmen ve 17.864 öğrenci ile merhaba diyoruz. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Akyazı İmam Hatip Ortaokulu, Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi, Alaağaç İlk ve Ortaokulu, Atatürk İlkokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu ve Küçücek Ortaokulu yeni binalarında eğitim öğretime başlayacaktır. Boşalan Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi binasına İnönü İlkokulu’nu taşıyarak, ikili öğretim yapan İnönü İlkokulu ve İnönü Ortaokulu’nda bu dönemde tekli eğitime geçilmiştir. Aynı zamanda yeni yapılan Atatürk İlkokulu binasıyla, ikili eğitim yapan Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu’nda tekli eğitime geçilmiştir. Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Proje Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu ve aynı okulumuzun lise bölümünde Proje Spor Sınıfları açılmıştır. Akyazı Meslek Eğitim Merkezi binasının da boşalan Akyazı İmam Hatip Ortaokulu binasına taşınması planlanmaktadır.

Okullarımız, öğretmenler ve öğrenciler ile yeni bir anlam ve dinamizm kazanacak. Bu özel dönemde, ülkemizin eğitimdeki vizyonu olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 1., 5. ve 9. sınıflarda kademeli olarak devreye girecektir. Bu model, hem maddi hem de manevi değerleri öğrencilerimize kazandırmayı ve bireylerin tüm yönleriyle gelişmesini sağlamayı hedefliyor.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlerimizin bu programa sahip çıkması ve öğrenci velilerimizin de sizlere destek olması çok önemlidir. Okullarımızda öğretmenlerin ön planda olmadığı, sahiplenilmediği her programın başarılı olma şansı yoktur.

Kıymetli Velilerimiz,

Eğitim-öğretim süreci, sadece okulda değil, evde ve toplumda da devam eden bir süreçtir. Sizler, evlerinizde birer eğitimci, toplumda ise rol modelsiniz. Çocuklarımızın başarılı bir şekilde yetişmesi için sizlerin desteği bizim için çok kıymetlidir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve diğer eğitim faaliyetleri konusunda sizlerden destek ve katkı bekliyoruz.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Okul binaları, öğretmenler ve eğitim araçları tamamen sizin geleceğiniz içindir. Bizler, bu yıl sizlerin en iyi şekilde gelişimi için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Artık sıra sizde. Öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla birlikte, saygı ve sevgi çerçevesinde azimle çalışmanızı bekliyoruz.

Bu düşüncelerle, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza sağlık ve başarı getirmesini dilerim.