Akyazı Devlet Hastanesinde Müdür değişikliği Nezir Mavi gitti yerine Alper Ek geldi

​​​​​​​Akyazı Devlet Hastanesinde Müdür değişikliği yaşandı. 2023 yılı Mart ayından bu yana Akyazı Devlet Hastanesinin İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yapan Nezir Mavi

Akyazı Devlet Hastanesinde Müdür değişikliği yaşandı. 2023 yılı Mart ayından bu yana Akyazı Devlet Hastanesinin İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yapan Nezir Mavi bu görevini 2009 yılından beri Akyazı Devlet Hastanesi’nde Endoskopi Ünitesi sorumlusu, Evde Sağlık Hizmetleri sorumlusu, Süpervizör İstatistik birim sorumlusu ve Kalite yönetim direktörlüğü ve Müdür yardımcılığı görevlerini başarıyla yürütün Alper Ek’e devretti.

Sağlık Bakanlığı ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün ortak görüşü neticesinde Akyazı Devlet Hastanesinin İdari ve Mali İşler Müdürü olan Alper Ek yeni görevine 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başladı. Eski Müdür Nezir Mavi ise geldiği Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine geri döndü.

Hastane başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Müdür değişikliği her iki taraf içinde iyi olmasını temenni ediyorum. 2023 yılının Mart ayından bu yana hastanemizde görev yapan Nezir Mavi’ye hizmetleri için teşekkür ediyor ve yeni görev yerinde de başarılı olmasını temenni ediyorum. Hastanemizin İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne atanmış olan Alper Ek’e de yeni görevinde üstün başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.