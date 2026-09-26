AKİMDER’den öğrencilere burs

​​​​​​​Akyazı’da kurulu bulunan Akyazı İmam Hatipliler Mezunları Derneği (AKİMDER) yöneticileri, 4 yıldan beri sürdürdükleri

Akyazı’da kurulu bulunan Akyazı İmam Hatipliler Mezunları Derneği (AKİMDER) yöneticileri, 4 yıldan beri sürdürdükleri öğrencilere burs yardımlarını bu yıl da arttırarak devam ettiriyorlar.

Geçmiş yılların AKİMDER başkanı ve şimdi de AKİMDER’in başkan yardımcısı olan İsmail Kahya, şu anda derneğimizin başkanı olan Recep Kırlak ve Yönetimimizle birlikte aldığımız karar üzerine hayırseverlerden ve aramızda topladığımız yardımları geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi, bu yılda okullarımızda eğitimlerini sürdürmekte olan ve durumu iyi olmadıkları çeşitli yollardan belirlenen öğrencilerimize bu öğretim ve eğitim dönemi içinde burs vermeyi sürdürüyoruz.

Bu yıl belirlenen 10 ortaokul öğrencimize her ay verilmek şartı ile 800’er lira, 35 lise öğrencimize bin 200’er lira ve 10 Üniversite öğrencimize de yine her ay olmak üzere iki bin 500’er lira burs vermekteyiz. 55’e çıkardığımız öğrenci sayımızı da 60’a çıkarmayı karar altına aldık dedi ve baştan burs verdikleri olmak üzere tüm öğrencilere de yeni eğitim ve öğretim yılında başarı dileklerini de sözlerine ekledi.