AKYAZI CHP’DE İSTİŞARE TOPLANTISI

​​​​​​​Akyazı CHP tarafından düzenlenen istişare toplantısına İl Başkanı Oğuzcan Curoğlu, İl sekteri Seda Adıyaman Keleş, İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Kurt ve Cengiz Özcan da katıldı.

Akyazı CHP tarafından düzenlenen istişare toplantısına İl Başkanı Oğuzcan Curoğlu, İl sekteri Seda Adıyaman Keleş, İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Kurt ve Cengiz Özcan da katıldı.

Geçmiş yıllarda CHP İlçe Başkanlığı yapmış isimlerin de katıldığı toplantıya CHP İlçe Başkanı Mustafa Sağır ve kadın kolları başkanı Sevil İltaş ev sahipliği yaptı.

Toplantı sonrası açıklama İlçe Başkanı Mustafa Sağır’dan geldi. Başkan Sağır partimizin yaptığı 2. Yüzyıl değişim kurultayında kabul edilen parti programının yenileme çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Toplantıya katılanların tamamı bu konu üzerinde görüşlerini paylaştılar.

Başkan Sağır CHP’nin hızla iktidara koştuğunu ve partilerinin iktidar vizyonunu oluşturmak, seçmenlerin bizden beklediklerini ve ihtiyaçlarını belirleme konusunda kararlar aldık dedi ve toplantıya katılanlara teşekkür etti..