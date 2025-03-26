AKYAZI ANAHTAR PARTİ İFTAR YEMEĞİNDE BULUŞTU

​​​​​​​Teşkilatını geçtiğimiz günlerde tamamlayarak faaliyetlere başlayan Akyazı Anahtar Partisi yönetimi Ramazan ayının son günlerini idrak ederken partilileri ve yakın arkadaşlarını iftar yemeğinde buluşturdu.

Teşkilatını geçtiğimiz günlerde tamamlayarak faaliyetlere başlayan Akyazı Anahtar Partisi yönetimi Ramazan ayının son günlerini idrak ederken partilileri ve yakın arkadaşlarını iftar yemeğinde buluşturdu.

Anahtar Partinin Akyazı Değirmenler caddesindeki Akgün restorantta verilen iftar yemeğine Sakarya İl Başkanı Hakan Yazıcı ve il yönetimi, Akyazı İlçe Başkanı Hasan Tukat ve ilçe yönetimi, Genel Merkez Kurucular Kurulu üyesi Burhan Aygün, Bazı Oda Başkanları, bazı mahalle muhtarları ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Yapılan duanın ardından çektirilen aile fotoğrafı ile iftar sona erdi.