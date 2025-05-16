AKYAZI AĞAÇ İŞLERİ ODASI YENİ HİZMET BİNASINDA

Akyazı Ağaç İşleri Esnaf odası Başkanı Birol Yılmaz odamızın daha sağlıklı hizmet vermesi için taşındığımız yeni oda hizmet binamızın açılışına

Akyazı Ağaç İşleri Esnaf odası Başkanı Birol Yılmaz odamızın daha sağlıklı hizmet vermesi için taşındığımız yeni oda hizmet binamızın açılışına katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum.

Açılış kurdelesi Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı,Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,SESOB başkanı Hasan Alişan, Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca,ATSO başkan vekili İş İnsanı Ali Gezer,Akyazı Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanı Ahmet Durmuş ve diğer davetliler tarafından kesildi.

Akyazı Ağaç İşleri ve Sanatkarlar Esnaf Odası’nın yeni oda binasının açılışına Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı,Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,SESOB başkanı Hasan Alişan,Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Akyazı ilçe Tarım Müdürü Veysel Meydan,Toşof genel başkanı başkanı Mehmet Yiğiner,Tesk genel başkan vekili Halil İbrahim Balcı, Ankara İnşaatçılar esnaf odası başkanı İbrahim Aydın,Ankara Mobilyacılar lakeciler odası başkan vekili Hasan Güler,Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkan vekili Ali Gezer,Akyazı Orman İşletme müdürü Mehmet Onur Gürkan,Akyazı Esnaf ve Kefalet kooperatif başkanı Ahmet Durmuş,Akyazı Madeni Sanatkarlar odası başkanı Sezgin Durmuş,Ziraat Bankası,Vakıf Bank,Halk bankası temsilcileri,Sakarya esnaf odaları başkanları Cevat Davulcu,Emre Muti,Kemal Turgaç,Cihan Emre,Ali Bektaş,Bahattin Kılıç,Ak Parti temsilcisi Talip Boğaz,Oda üyeleri Cengiz Özer,Bekir Aydın,Cengiz Demiralay,Erdal Koç,Resul Coşkun ve çok sayıda esnaflar katıldılar.