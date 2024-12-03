Akyazı 1.Noteri yeni yerine taşındı

​​​​​​​Yıllardan beri Bankalar caddesinde bir binanın ikinci katında hizmet veren Akyazı 1.Noterliği, 2 Aralık tarihinden itibaren Ömercikler Mahallesi 8020 sokakta hizmet vermeye devam edecek.

Yıllardan beri Bankalar caddesinde bir binanın ikinci katında hizmet veren Akyazı 1.Noterliği, 2 Aralık tarihinden itibaren Ömercikler Mahallesi 8020 sokakta hizmet vermeye devam edecek.

Akyazı Şoförler Odasına ait binanın birinci katında hizmet vermeye başlaması Akyazılılar tarafından olumlu karşılandı. Vatandaşlar, Noterliğimizin hizmet vereceği yer şehir merkezinden biraz uzak ama hiç olmazsa birinci katta olacak. Daha önce hizmet verdiği yer ikinci kat olduğu için merdivenler bazı yaşlı vatandaşlarımızı yoruyordu. Şimdi hizmet vereceği yer merkezden biraz uzak ama yine de bu değişikliğe olumlu bakıyoruz açıklaması yaptılar.