AKP Belge Dağıtıyor

​​​​​​​AK parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem’in riyasetinde yönetim kurulu, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları başkan ve yönetimleri sahaya inerek tek tek gezip

AK parti Akyazı İlçe başkanı Mesut Ekrem’in riyasetinde yönetim kurulu, Gençlik Kolları ve Kadın Kolları başkan ve yönetimleri sahaya inerek tek tek gezip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği teşekkür belgeleri ile selamlarını ileteme çalışması başlattılar.

Türkiye yüzyılı vizyonunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ve Milletimizle omuz omuza yürümeye devam ediyoruz diyen başkan Mesut Ekrem, İlçemizi karış karış gezip Cumhurbaşkanımızın teşekkür belgelerini ve selamlarını iletiyoruz dedi ve çalışmaların aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.