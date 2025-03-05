AHŞAP OYUNCAK YARIŞMASI YARIŞMASINDA İL BİRİNCİSİ OLDU

​​​​​​​Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen Ahşap Oyuncak Yarışması'nda Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi birincilik ödülünü kazandı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen Ahşap Oyuncak Yarışması'nda Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi birincilik ödülünü kazandı.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında eğitim gören öğrencilerimiz, özgün tasarımları ve el işçiliğindeki ustalıklarıyla diğer yarışmacıları geride bırakarak güzel bir başarıya imza attılar. İlçe Milli Eğitim Müdürmüz Hasan CAN, yarışmada 1. olan Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanında öğrenim gören Ömer Faruk DOĞAN, Efe Ali ÖZLÜ, Mobilya İç ve Mekan Tasarımı Alanı Öğretmeni Yakup TUNCER' ve Okul Müdürü İlyas ASAN'ı makamında ağırlaydı ve kendilerine hediyelerini takdim etti.

Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü HAsan CAN ve Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Bölümünden Sorumlu Şube Müdürü Serkan YAŞAR emeği geçen öğrenciler ve öğretmenleri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.