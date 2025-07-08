Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu bahçesi betonlandı

​​​​​​​Akyazı belediyesi Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulunun bahçesini asfaltlayarak önemli bir hizmet yapmış oldu.

Akyazı belediyesi Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulunun bahçesini asfaltlayarak önemli bir hizmet yapmış oldu.

Milli Eğitim ve Okul Müdürlüğünün taleplerini okul bahçesini betonlayarak yerine getiren Akyazı belediyesi yetkilileri, Belediye olarak önceliklerimizden biri ve en önemlisi okullarımız, okullarımızın yöneticilerinin istekleridir. Yapılabilir olanları gücümüz nispetinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu bahçesinde yaptığımız bu çalışmayla okulumuzun bahçesi betonlanarak çocuklarımızın bahçe içinde daha rahat yürümeleri, gezmeleri ve oyunlarını oynamaları sağlanmıştır. Okulumuzun öğrencilerine ve idarecilerine hayırlı olsun açıklaması yaptılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’da yapılan bu çalışmayla önemli bir sorunu ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, belediye başkanımız başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz diyerek açıklamasını tamamladı.