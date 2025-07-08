Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 08-07-2025 14:01

Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu bahçesi betonlandı

​​​​​​​Akyazı belediyesi Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulunun bahçesini asfaltlayarak önemli bir hizmet yapmış oldu.

Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu bahçesi betonlandı

Akyazı belediyesi Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulunun bahçesini asfaltlayarak önemli bir hizmet yapmış oldu.

Milli Eğitim ve Okul Müdürlüğünün taleplerini okul bahçesini betonlayarak yerine getiren Akyazı belediyesi yetkilileri, Belediye olarak önceliklerimizden biri ve en önemlisi okullarımız, okullarımızın yöneticilerinin istekleridir. Yapılabilir  olanları gücümüz nispetinde yapmaya gayret gösteriyoruz. Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu bahçesinde yaptığımız bu çalışmayla okulumuzun bahçesi betonlanarak çocuklarımızın bahçe içinde daha rahat yürümeleri, gezmeleri ve oyunlarını oynamaları sağlanmıştır. Okulumuzun öğrencilerine ve idarecilerine hayırlı olsun açıklaması yaptılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’da yapılan bu çalışmayla önemli bir sorunu ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, belediye başkanımız başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz diyerek açıklamasını tamamladı.

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