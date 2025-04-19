ADI BİLİŞİM SINIFINDA  YAŞAYACAK

​​​​​​​1981 yılında İstanbul Koca Sinan'da DHKPC’li Teröristlerle Girdiği Çatışmada Şehit olan Mustafa Karpuz’un adı Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu’nda açılan

1981 yılında İstanbul Koca Sinan'da DHKPC’li Teröristlerle Girdiği Çatışmada Şehit olan Mustafa Karpuz’un adı Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu’nda açılan Bilişim Sınıfında yaşayacak.

Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu’nda Şehit Mustafa Karpuz Bilişim Sınıfının açılışına Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Şehit ailesi yakınları idareciler katıldı.

Yapılan açıklamada ” Şehidimizin adını yaşatacak olan bilişim sınıfının okulumuz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar temenni ediyoruz. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm idarecilerimize teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.