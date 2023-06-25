AÇIKGÖZ VE ŞİRİN AİLELERİNİN TORUNLARI AREL AÇIKGÖZ DELİKENLI OLDU

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden açıkgöz ve şirin aileleri ilk göz ağrıları yakışıklı Arel’i sünnet ettirmenin mutluğunu yaşadılar.

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden açıkgöz ve şirin aileleri ilk göz ağrıları yakışıklı Arel’i sünnet ettirmenin mutluğunu yaşadılar.

Batuhan-Büşra Açıkgöz çiftinin biricik evlatları Arel Açıkgöz Batakköy Mahallesindeki KADİÇ Park tesislerinde yapılan sünnet düğününde delikanlılığa ilk adımını attı.

Düğünde Dedeler Cengiz Şirin ve Ümit Açıkgöz, Anneanne Şengül Şirin ile Babaanne Melahat Açıkgöz torunlarının ilk mürüvvetlerini görmenin mutluluğunu yaşarken davetlileri ile yakından ilgilenerek örnek bir misafirperverlik örneği verdiler.