İLÇE SAĞLIK YENİ BİNASINA TAŞINMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

​​​​​​​Sağlık Bakanlığı tarafından Akyazı’da yaptırılmakta olan hizmet binasının artık sonlarına gelindi.

Akyazılılar yapımı yıllardan beri devam eden inşaatın bir an önce tamamlanıp hizmete girmesini beklerken, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de yeni binaya taşınmak için ön hazırlıklarına başlamış durumdalar.

Akyazılılar, eski Devlet Hastanesinin bir bölümünde görevlerini yapmaya gayret gösteren sağlıkçılarımız, yeni binalarına taşındıklarında hem daha da ferahlayacaklar, sıkışıklıktan kurtulacaklar, hem de hizmetlerini daha da etkin yapma imkanı bulacaklardır dediler ve bu geçişin çabuk yapılması temennisinde bulundular.

Veren Savaş Dispanserinin yıkılıp yerine yapılan yeni binayla ilgili olarak her türlü hazırlıkların tamam olduğunu ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, “Biz hazırız. Ne zaman geçin derlerse geçeceğiz” açıklaması yaptı.

Kendisini ziyaret eden Gazetemiz temsilcisi Salim Özyılmaz ile yılların gazetecisi Kenan Certel’e sağlık konusunda önemli açıklamalarda bulunan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Şeyda Tok, biz sağlıkçılar olarak Akyazı’mızı en iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz. Akyazılı hemşehrilerimiz bu durumlardan emin olsunlar açıklaması yaptı ve yapılan ziyaret için teşekkür etti.