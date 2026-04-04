Oda Başkanları:Seçimlerimiz bitti rahatladık

Akyazı Esnaf Odası başkanı Emin Üstün, Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Şaban Özdemir yaptıkları açıklamalarda “Seçimlerimiz tamamlandı. Rahatladık.” dediler

Akyazı Esnaf Odası başkanı Emin Üstün, Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Şaban Özdemir yaptıkları açıklamalarda “Seçimlerimiz tamamlandı. Rahatladık.” dediler

Seçimlere rakipsiz giren Esnaf Odası başkanı Emin Üstün, şu andan itibaren çalışmalarımız sadece üyelerimizin isteklerini yerine getirmek içindir. Rakipsiz de seçilmiş olsam, yine de büyük bir yük altayım. O bakımdan bizim için bugünden itibaren oturmak yasaktır. Çalışmak zorundayız açıklaması yaptı.

Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Şaban Özdemir’de artık seçim çalışmalarımız tamamlandığına göre, yapmamız gereken iş bize güvenip oy veren üyelerime karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmektir dedi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hiç durmadan faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz açıklaması yaptı.

Her iki Oda başkanı bu açıklamaları gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz’a yaptılar ve ziyaret için teşekkür ettiler.

Gazeteci Özyılmaz’da yapılan bu ziyaret sırasında güzel bir ev sahipliği örneği gösteren başkanlara ve çalışanlarına teşekkür etti.

Gerçekleşen Oda başkanları ziyaretlerine Ziraat Bankası Akyazı Şube Müdürü Bülent Kobya’da iştirak etti.