İlçe Tarım Müdürü Meydan: Tarlalardayız ve çiftçilerimizle birlikteyiz

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, yılların gazetecisi ve Akyazı Net İnternet sahibi emekli öğretmen Kenan Certel tarafından ziyaret edilen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan arkadaşlarımıza önemli açıklamalarda bulundu.

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarının sahaya ve tarlalara inmesi, çiftçilerle birlikte olması, onların sorduklarına ameli olarak cevaplar vermesi, tarlalarda ömürlerini tüketmekte olan vatandaşları memnun ve mutlu ettiğini görüyoruz diyen İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, her zaman olduğu gibi bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi Bakanlığımızın ve İl Müdürlüğümüzün talimatları çerçevesinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Meslek itibarıyla zaten bize masa başlarında oturmak yakışmaz. Bizde sahalara ve tarlalara inerek işimizi yapmaya çalışıyoruz açıklaması yaptı.

Bu yıl ki çalışmamızın başında kahverengi kokarcayla mücadele etmek olduğunun altını çizen

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Akyazı’nın tarımsal alanlarda daha da büyümesini temin etmek, daha fazla ürün almalarına yardımcı olmak için özel bir gayretin içindeyiz dedi ve her türlü yardımlara da hazırız ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Akyazılı çiftçiler, başta İlçe Müdürü Veysel Meydan olmak üzere çalışan tüm personelin çok çalışkan ve oturmayı sevmeyen insanlardan oluştuğuna dikkat çektiler, bu istek ve arzu çok mu çok güzeldir. Bizde ekiciler olarak tamamına teşekkürlerimizi sunuyoruz açıklaması yaptılar.