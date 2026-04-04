Eksikler tamamlanmalı

​​​​​​​Akyazı’da spor denildiğinde akan sular durur. İlçe Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ele ele vermişler sporun her dalı ve her rengi için “ biz biriz, beraberiz, birlikteyiz” açıklaması geldi.

Akyazı İlçesinin en önemli yatırımı konumunda olan Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksinde yeni yapılan ve hizmete sokulan spor tesislerinden binlerce kişinin gece gündüz yararlandıklarını söyleyen İlçe Spor Müdürü Adem Altun, Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, bizler el ele ve gönül gönüle verdik Akyazı’mızdaki çocuk, öğrenci ve Akyazılı hemşehrilerimize sporun her cinsini yaptırmaya azimliyiz dediler.

Bu koplekste yok yok diyen üçlü bu tesis Akyazı’mız için medarı iftihar diyeceğimiz bir tesistir. Ancak, eğitici ve öğretici bakımından biraz zayıfız. Yetkililerimiz bu eksiklerimizi gidermemiz

halinde her şeyin üstesinden geliriz açıklaması yaptılar.

Bu açıklamaları Recep Tayyip Edoğan spor kompleksini kendilerini ziyaret eden Gazetemiz Akyazı temsilcimiz Salim Özyılmaz ile Ömrünün büyük bölümünü Gazeteci olarak geçiren değerli emekli eğitimci ve Gazeteci Kenan Certel’e bu ziyaret sırasında yaptılar.