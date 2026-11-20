İlçe başkanı Mesut Ekrem, beraberinde yönetim kurulu ve parti üyelerinden bazıları ile birlikte bazı ziyaretler yaptı.

Akyazı Ak Parti İlçe teşkilatı İl ve İlçe genelinde ziyaretlerini sürdürüyor.

İlçe başkanı Mesut Ekrem, beraberinde yönetim kurulu ve parti üyelerinden bazıları ile birlikte bazı ziyaretler yaptı.

Ak Parti heyeti ilk ziyaretini rahatsızlanan il genel meclisi eski üyesi Hüseyin Düzcan’a yaptı. Yapılan ziyarette Düzcan’ın hızla iyiye gittiğini gördüklerini ve aynı hızlılıkla sağlığına kavuşacağına inandıklarını belirten İlçe başkanı Mesut Ekrem ve beraberindekilerin ikinci durakları Taç Mobilya Ofisinin sahibi ve partilerinin teşkilatlanmadan sorumlu başkan yardımcısı Osman Öztürk oldu. Öztürk’e hayırlı olsun dileklerini ileten Ak Parti heyetinin üçüncü durakları da kardeşini kaybeden önceki dönemlerde il başkan yardımcısı ve teşkilatlarının büyüklerinden sayılan Erdoğan Demirci’ye yaptıkları taziye ziyareti oldu. Baş sağlığı dileğinde bulunan heyet ziyaretlerini böylece tamamladı.