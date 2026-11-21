Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığı tarafından Kuzuluk Kaplıca Evleri’nde kan bağışı organizasyonu gerçekleştirildi.
Organizasyonumuza katılım ve destekleriyle katkı sağlayan İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri Genel Müdür Yardımcısı Yunus Arvas, Genel Koordinatör Alim Gül, TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu Müdürü Yunus Birincioğlu ve şube üyemiz Mustafa Aydın’a teşekkür ediyoruz.
İhlas Kaplıca tesislerindeki kan bağışı kampanyasına “Bir ünite kan, üç cana umut!” diyen Kızılay Akyazı Şube Başkanı Sedat Martin de kan bağışında bulundu.
Başkan Martin kan bağışında bulunarak hayatlara umut olan tüm gönüllü bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Dedi.