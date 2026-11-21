Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, Şube Müdürü Serkan Yaşar İsmont Halil Bildirici Lisesi Müdür ve Müdür yardımcısı ile birlikte Akyazı ilçe eğitimine

Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, Şube Müdürü Serkan Yaşar İsmont Halil Bildirici Lisesi Müdür ve Müdür yardımcısı ile birlikte Akyazı ilçe eğitimine önemli katkılar sunan hayırsever iş insanı İbrahim Halil Bildirici’nin vefatı dolayısıyla İŞMONT fabrikasına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında İŞMONT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fehmi Bildirici, merhumun torunu Gamze Bildirici ve Fabrika Müdürü Kenan Şen ile bir araya gelen İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan Can, merhum İbrahim Halil Bildirici’nin eğitim camiasına sundukları kıymetli katkıları anarak ailesine ve yakınlarına taziye dileklerini iletti.