Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinin yıldönümü olan 24 Kasım Öğretmenler günü tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da yapılan törenlerle kutlanacak.

Akyazı’daki ilk tören 24 Kasım sabahı saat 09.30 da Atatürk Anıtı önünde yapılacak törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can iki öğretmenle birlikte Atatürk Anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak. Ardından törene katılan öğretmenler ve davetlilerle birlikte İstiklal Marşı okunacak.

Daha sonra törene katılanlar Sosyal Gelişim Merkezi salonuna geçerek Eyyup Genç Fen Lisesinin hazırladığı öğretmenler günü programı izlenecek. Programda mesleğe yeni giren ve stajerlik dönemini tamamlayan öğretmenler yemin edecek. Emekliye ayrılanlar da hizmet şeref belgelerini alacaklar.

23 Kasım akşamı ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce emekli öğretmenler için Kılıçoğlu düğün salonunda yemekli bir eğlence programı düzenlenecek. Yemeğe tüm emekli öğretmenler davet edildi.

Programın saati 18.30