​​​​​​​Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan CAN, bir süre önce Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığına seçilen

Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürü Hasan CAN, bir süre önce Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanlığına seçilen Sedat Martin’e tebrik ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Akyazı Kızılay Şube Başkanlığının faaliyetleri ve eğitim kurumlarıyla yürütülen iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Şube Başkanı Sedat Martin nazik ziyaretleri ve Kızılay’ımıza verdikleri kıymetli desteklerden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’a Kızılay Haftasındaki kutlamalarda verdikleri destek için teşekkür etti ve “iyilik yolunda birlikte, daima ileriye” dileklerinde bulundu.