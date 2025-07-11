Zabıta Memuru Yazıksız’a veda yemeğİ

Son görevi Zabıta Memurluğu olan Rakip Yazıksız için bir veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen yemeğe Zabıtan Sorumlu başkan yardımcısı Ali Özer başta olmak üzere birlikte çalıştığı arkadaşları tam kadro katıldı.

Akyazı belediyesinin 33 yıl çalışanı Rakip Yazıksız kendi isteği ile emekliye ayrıldı.

Son görevi Zabıta Memurluğu olan Rakip Yazıksız için bir veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen yemeğe Zabıtan Sodrumlu başkan yardımcısı Ali Özer başta olmak üzere birlikte çalıştığı arkadaşları tam kadro katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Zabıta Müdürlüğünden sorumlu olan başkan yardımcısı Ali Özer şunları söyledi “ Başlayan her şey bir gün biter. Hiçbir şey sonsuz değildir. Hangi konumda olursanız olun, ne yaparsanız yapın asıl mesele sonunda arkanızda hoş bir sada bırakabilmektir. Bugün 33 yıllık Memuriyet hayatının sonunda emeklilik kararı alan Zabıta Memuru arkadaşımız Rakip Yazıksız ağabeyimizin veda yemeğinde bir araya geldik. Ne mutlu o ki, arkasından hoş sada bırakanlardan olabildi. Aldığı kararın kendisine, ailesine hayırlı olmasını diliyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve afiyetler temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

33 yıllık çalışma hayatından sonra emekliye ayrılan Rakip Yazıksız da adına düzenlenen veda yemeğine, ayrıca yemeğe katılan mesai arkadaşlarına ve başkan Bilal Soykan ile başkan yardımcısı Ali Özer’e teşekkür etti.