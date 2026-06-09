Bu cenaze MHP’lileri buluşturdu. MHP İlçe başkanı Sofuoğlu’nun baba acısı

​​​​​​​MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun bir müddettir rahatsız olan 66 yaşındaki babası Sacit Sofuoğlu vefat etti.

MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun bir müddettir rahatsız olan 66 yaşındaki babası Sacit Sofuoğlu vefat etti.

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Adalı Hafız Sabri Hoca’nın oğlu, merhum Nazmi ve İlyas Sofuoğlu’nun yeğeni ve Bura’nın da babası olan Sacit Aslan’ın vefatı sevenlerini ve ailesini derinden üzdü.

Sacit Sofuoğlu’nun cenazesi evinden alındıktan sonra Kubbeli Yenicami’ye ( Cevat Ayhan Camii) getirildi. Burada kılınan ikindi ve cenaze namazının ardından doğum yeri olan Topağaç Mahallesi aile mezarlığında defnedildi.

Siyasileri ve özellikle de MHP’lileri buluşturan cenaze törenine Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, eski Milletvekilleri (Recep Yıldırım ve Zihni Açba) siyasi partilerin İl ve İlçe başkanları ile yönetim kurulu

üyeleri, Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarları, STK başkan ve temsilcileri ile kalabalık vatandaş katıldı.