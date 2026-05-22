AKYAZI CHP DEMOKRASİ NÖBETİNDE

​​​​​​​CHP Akyazı İlçe Başkanlığı, Genel Başkan Özgür Özel’e ve partiye yönelik antidemokratik girişimlere karşı ilçe başkanlığında nöbet tuttuklarını açıkladı.

CHP Akyazı İlçe Başkanlığı, Genel Başkan Özgür Özel’e ve partiye yönelik antidemokratik girişimlere karşı ilçe başkanlığında nöbet tuttuklarını açıkladı.

İlçe örgütü, gençleri, kadınları ve demokrasiye sahip çıkmak isteyen vatandaşları dayanışmaya davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı İlçe Başkanlığı tarafından paylaşılan mesaj şöyle oldu;

"Demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmak adına ilçe başkanlığımızda nöbetimizi sürdürüyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’e ve partimize yönelik antidemokratik girişimlere karşı örgütümüzle birlikte dayanışma içerisinde mücadelemize devam ediyoruz.

Bu süreçte özellikle gençlerimizi, kadınlarımızı ve demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ilçe başkanlığımıza davet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde halkın iradesini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Kurtuluş yok tek başına; Ya hep beraber, ya hiçbirimiz."