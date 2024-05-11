Yeni Muhtar Tekçekiç’e hayırlı olsun ziyareti

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu beraberinde ilçe başkanvekili Serdar Apaydın, Y.K. Üyesi Emre Özdemir ve Belediye Meclis Üyeleri Engin Özgür, Ahmet Yıldırım, Ferhat Yılmaz, Engin

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu beraberinde ilçe başkanvekili Serdar Apaydın, Y.K. Üyesi Emre Özdemir ve Belediye Meclis Üyeleri Engin Özgür, Ahmet Yıldırım, Ferhat Yılmaz, Engin Karış ve Hamdi Erdoğan olduğu halde Ömercikler Mahallesinin çiçeği burnunda yeni muhtarı Serkan Tekçekiç’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası her iki taraftan da açıklama geldi. BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu yeni seçilen Ömercikler mahallemiz muhtarını ziyaret ettik ve kendisine b aşarı dileklerimizi ilettik. BBP olarak ilçemizde seçilen tüm muhtarlarımıza aynı mesafedeyiz. Sorunları birlikte çözmek istediğimizi yeni muhtarımıza da ifade ettik. Bütün Muhtarlarımıza başarı diliyoruz dedi.

Ömercikler Mahallesi Muhtarı Serkan Tekçekiç’te BBP Akyazı İlçe başkanı Naim Yolcu v e beraberindeki partililere yaptıkları ziyaret için teşekkür ediyorum. BBP’li meclis üyelerine bende başarılar diliyorum dedi.