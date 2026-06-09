Sare Kaya Milli takım kampında

​​​​​​​Akyazı’lıların Milli gururlarından biri olan Karateci Sare Kaya seçildiği milli takım kampına katıldı.

Akyazı’lıların Milli gururlarından biri olan Karateci Sare Kaya seçildiği milli takım kampına katıldı.

17,21 Haziran 2026 tarihlerinde Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılacak olan ve Akdeniz Ülkelerinin katılacağı turnuvaya katılacak olan Sare Kaya’dan şampiyonluk beklediklerini söyleyen Karate hocası Sezai Yolcuoğlu, ilk kez Milli olarak Ümitler Kategorisinde böylesine önemli bir turnuvaya katılacak olan Sare Kaya’dan bu turnuvada da, gelecekte de büyük umutları olduğunu açıkladı ve hedefimiz sporcumuzun şampiyon olmasıdır açıklaması yaptı.