İmece usulü çalışma

​​​​​​​Akyazı’nın en uzak mahallesi olan Hanyatak Mahallesi Muhtarlığı aldığı bir kararla, mahallesinde imece usulü çalışmalar başlattı.

Akyazı’nın en uzak mahallesi olan Hanyatak Mahallesi Muhtarlığı aldığı bir kararla, mahallesinde imece usulü çalışmalar başlattı.

Başta alt yapı ve sonra da üst yapılar olmak üzere birçok eksikleri başlattıkları imece usulü çalışmayla yapmaya başlayan Akyazı Hanyataklıların bu birlik ruhu hem ilçe merkezini hem de kendilerine komşu olan Mahalle sakinlerini de olumlu yönde etkiledi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, her şeyi devletimizden beklememiz lazımdır. O bakımdan biz de Mahalle sakinleri olarak bu çalışmalar için ortaya koyduğumuz ve “her evden bir kişi” slagonu ile başlattığımız bu çalışmalarla Mahallemizde eksik olduğuna inandığımız bir çok konuyu halletmiş olmanın engin mutluluğunu yaşıyoruz dedi ve çalışmalara katılanlara ve araç takviyesi yapan Akyazı belediyesine teşekkür etti.