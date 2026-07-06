ACELLE YAYLA ŞENLİKLERİ İÇİN GERİ AYIM BAŞLADI

​​​​​​​Bu yıl 24,25 v e 26 Temmuz tarihlerinde 37. si yapılacak Akyazı Kadırga acella yayla şenliği için hazırlıkları başladı ve geri sayıma geçildi.

Bu yıl 24,25 v e 26 Temmuz tarihlerinde 37. si yapılacak Akyazı Kadırga acella yayla şenliği için hazırlıkları başladı ve geri sayıma geçildi.

Üç gün sürecek olan yayla şenliğine katılacak olan sanatçılarda belli olmaya başladı. Buna göre Uğur Işılak ve türkücü Zeynep Başkan başta olmak üzere çok sayıda sanatçının düzenlenen bu organizasyona katılacakları tertip komitesi tarafından açıklandı.

Birlik ve beraberliğin daha da pekişeceği bir şenlik olacak diyen Hanyatak Mahallesi Güzelleştirme Derneği başkanı ve Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, biz tertip komitesi olarak her türlü tedbirimizi aldık. Bu şenliğimize herkesin tanıdığı ve sevdiği sanatçılarımızla birlikte Büyükşehir Belediye başkanımız Yusuf Alemdar, Akyazı belediye başkanımız Bilal Soykan, Milletvekillerimiz ve çok kalabalık olacaklarına inandığımız halkımızın katılacaklarını umuyoruz açıklaması yaptı.