VEFAT EDEN HASİBE DİLBER GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı Ak Parti eski ilçe başkanı, Ak Belde AŞ genel müdürü Feyzi Bora’nın kayınvalidesi, Rıdvan Dilber’in annesi Hasibe Dilber dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Akyazı Konuralp Mahallesi halkından Feyzi Dilber'in Eşi, Rıdvan Dilber'in Annesi Ak Parti eski ilçe başkanı Ak Belde AŞ genel müdürü Feyzi Bora ve Süreyya Babiloğlu'nun Kayınvalideleri Hasibe Dilber vefat etti.
Merhume Hasibe Dilber’in cenazesi Gazi Süleyman Paşa Camii'nde Öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kuzuluk Orta Mahalle aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.