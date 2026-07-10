Follük Şelalesi görülmeye değer güzellikte

Başkan Soykan'la gezimiz sırasında follük şelalesini de görme imkanımız oldu. Çok güzel bir görünüme sahip.

Başkan Soykan'la gezimiz sırasında follük şelalesini de görme imkanımız oldu. Çok güzel bir görünüme sahip. Daha iyi olması lazım. Yeni bir görünüm kazandırmak için çalışma yapılması gerekiyor.

Belediye başkanı Bilal Soykan, bu gördüğünüz şelale ile ilgili düşüncelerimiz var. Öncelikli olarak şelalenin ön tarafını kimliğini bozmadan oturma ve dinlenme alanının daha modern hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca, şelalenin üst tarafında yürüme alanı yapmak istiyoruz. İçiyle ilgili de bir çalışmamız olacak. Bu söylediklerimi yaptığımız andan itibaren şelalemiz özellikle yerli ve yabancı turistler için bulunmaz bir mesire yeri olacak ve hem şelale, hem de langoz gözde bir mekan olarak adeta ziyaretçi akınına uğrayacaktır demeyi de ihmal etmedi.