Aşure yemek bahane birlikte olmak şahaneydi

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı iken Partisinin MKYK üyesi olarak görevlerine devam etmekte olan NAYO Perde sahibi Naim Yolcu tarafından verilen aşure davetine büyük ilgi vardı.

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı iken Partisinin MKYK üyesi olarak görevlerine devam etmekte olan NAYO Perde sahibi Naim Yolcu tarafından verilen aşure davetine büyük ilgi vardı.

Düzenlenen Aşure davet gününe Erenler Belediye başkanı Şenol Dinç, MHP Akyazı İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu, BBP İl başkanı Turan Yıldırım, Erenler İlçe başkanı Ali Akgül, Hendek İlçe başkanı Samet Kenar, Serdivan İlçe başkanı Metin Nişancık, Akyazı İlçe başkanı Eray Yıldız, yönetimleri ve Kadın Kolları, Hendekspor başkanı ve BBP Belediye Meclis Üyesi Sadettin Meraklı, Dr. Vahap Uğurlu, BBP İl Kadın Kolları başkanı, ATSO Başkan Vekili Ali Gezer, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Muhtarlar Odası başkanı Ahmet Savaş, Avukat Ece Gözyuman, Tapu ve Nüfus Müdürleri, bazı Mahalle Muhtarları, komşuları ve diğer davetliler katıldı.

Davetlilerin aralarında yaptıkları tatlı görüşmeler “Aşure yemek bahane muhabetimiz şahane oldu” dedirtti.

İkramına katılan tüm misafirlerine teşekkür eden Naim Yolcu, Ailesi ve 1,5 yaşındaki kızı Serra ile gelen misafirlere ev sahipliği yaptılar.