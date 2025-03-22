TEKVANDO ANTRENÖRÜ AYDIN DEMİRÖZ ELİM BİR KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

​​​​​​​Metruk bir binanın yıkımı esnasında üzerine yıkılan duvarın altında kalarak ağır şekilde yaralanan Sakarya ve Akyazı spor kamuoyunun yakından tanıdığı Tekvando antrenörü Aydın Demiröz tüm

Metruk bir binanın yıkımı esnasında üzerine yıkılan duvarın altında kalarak ağır şekilde yaralanan Sakarya ve Akyazı spor kamuoyunun yakından tanıdığı Tekvando antrenörü Aydın Demiröz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Akyazı’ya bağlı Batakköy Mahallesi 1012. Sokak'ta, Aydın Demiröz'e ait evin bahçesinde bulunan eski metruk binanın yıkım çalışmaları yapılırken meydana geldi.

Yıkım esnasında duvar dibinde yıkım çalışmalarını seyreden Aydın Demiröz kepçe darbelerinin etkisiyle yıkılan duvarın altında kaldı.

Olayı gören çevre sakinleri 112 Acil çağrı merkezinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri yaralanan Aydın Demiröz’e ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.

Kalbi duran Demiröz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşamının önemli bir bölümünü Akyazı’lı gençler için harcayan Tekvando antrenörü Aydın Demiröz’ün ölümü spor camiasında ve Akyazı’da büyük üzüntü yarattı.