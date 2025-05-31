TAŞAĞIL'LI ÖĞRENCİLERDEN KIZILAY'A ANLAMLI YARDIM

​​​​​​​Akyazı Taşağıl ilk ve ortaokulu öğrencileri okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri ile yaptıkları görüşmeler sonrasında kumbarada biriktirdikleri paraları Afrikalı çocuklara

Akyazı Taşağıl ilk ve ortaokulu öğrencileri okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri ile yaptıkları görüşmeler sonrasında kumbarada biriktirdikleri paraları Afrikalı çocuklara gönderilmek kaydı ile Kızılay Akyazı Şubesine gelerek teslim ettiler.

Okul Müdürleri Kerim Semiz ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuba Deniz Durmuş’la birlikte Kızılay Akyazı Şubesine gelen Taşağıl ilk ve ortaokulu öğrenciler ve aynı zamanda Kızılay Kulübü üyesi de olan Hira Başkaya, Berahat Aytemür, Kadir Başkaya, Merve Özgür, Emine Başkaya ve Ömer Kaan Yıldıztaş arkadaşları ile birlikte kumbarada biriktirdikleri 5 bin 250 lirayı başkan Mustafa Birincioğlu’na teslim ettiler. Şube başkanı Birincioğlu da öğrenciler tarafından kendisine teslim edilen nakdi yardımı hiç zaman geçirmeden transfer etti ve banka dekontunu okul Müdürü Kerim Semiz’e teslim etti.

Kızılay Şube Müdürü Mustafa Birincioğlu 1-11 Haziran tarihleri arasında Güney Afrika Ülkesi olan Tanzanya’ya gideceğini ve kendisine teslim edilen nakdi emaneti onlara vereceğini söyledi ve minik yavrularımızı, okulumuzun Müdür ve Öğretmenlerini bu anlamlı davranışlarından ötürü tebrik ediyorum ve kutluyorum dedi.