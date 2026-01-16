Taşağıl İlk ve Ortaokulu’ndan Türk Kızılay’a Gazze İçin Anlamlı Destek

​​​​​​​Taşağıl İlk ve Ortaokulu’nda öğrenimlerine devam eden öğrenciler, harçlıklarıyla “Gazze Bağışı” adı altında mazlum ve mağdur Gazzeli çocuklar için topladıkları

Taşağıl İlk ve Ortaokulu’nda öğrenimlerine devam eden öğrenciler, harçlıklarıyla “Gazze Bağışı” adı altında mazlum ve mağdur Gazzeli çocuklar için topladıkları 5.250 TL tutarındaki bağış, Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’na teslim ettiler.

Öğrenciler küçük yaşlarda iyilik, paylaşma ve merhamet duygularıyla hareket ederek böylesi anlamlı bir dayanışmaya katkı sunmaları, toplumsal sorumluluk bilincinin güçlenmesi açısından büyük bir önem arzetmektedir.

Bağış teslimi sonrasında değerlendirmelerde bulunan Kızılay Şube Başkan Mustafa Birincioğlu şunları söyledi.

“Çocuklarımızın kendi harçlıklarından ayırarak mazlum coğrafyalardaki yaşıtlarına umut olmaları, bizler için son derece kıymetlidir. Bu duyarlılığın, gelecekte daha güçlü bir iyilik hareketine dönüşeceğine inanıyoruz. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen tüm eğitim camiamıza gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Birincioğlu "Bu anlamlı çalışmada emeği geçen; kıymetli öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, proje sorumlusu öğretmenimiz Tuba Deniz Durmuş’a ve Okul Müdürü Kerim Semiz’e teşekkür ederiz." dedi.