SAKTİM’in yeni başkanı Soykan’ı ziyaret etti

​​​​​​​SAKTİM’in yeni başkanı Murat Çavuşoğlu Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

SAKTİM’in yeni başkanı Murat Çavuşoğlu Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ederek, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

SAKTİM olarak biz belediyemizle daima işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Çünkü bir afet anında hem biz hem de belediyemiz aynı düşünce içinde çalışacağız. O nedenle bu ziyarette birbirimize destek olmamız gerektiğinin altını çizdik diyen SAKTİM başkanı Murat Çavuşoğlu, Belediye başkanımız Bilal Soykan, yeni bir yönetim olarak hem bizi tebrik etti hem de Allah göstermesin ama bir afet anında birlikte hareket etme ve destek sözü verdi.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da yapılan ziyaretin her iki tarafı da memnun ettiği söyledi ve destek sözünü yineledi. Ziyaret içinde teşekkür etti.